عُثر على المواطن “فراس م.” مشنوقاً داخل منزله في عكار العتيقة، ولم تعرف الاسباب حتى الساعة.

7 يناير, 2017 - 9:19 صباحًا
7 يناير, 2017
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