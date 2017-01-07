بعد هجوم جبور اللاذع.. داغر يرد: لا مكان للصغار!

بعد الهجوم اللاذع والصادم الذي شنه رئيس جهاز التواصل والاعلام في القوات اللبنانية شارل جبور والذي اعُتبر انه موجه لحزب الكتائب كون جبور تعمد ان لا يحدد بالاسم الجهة المقصودة، جاء الرد السريع من قبل عضو المكتب السياسي في حزب “الكتائب” سيرج داغر والذي تعمد ايضاً ان لا ان يسمي القوات باسمها او حتى علناً.

داغر، وفي تدوينة له عبر “فايسبوك” توجه الى بعض الرفاق هنا و بعض الأصدقاء هناك بالسؤال: “ماذا تفعلون؟ تشتمون و تخونون؟ تدمرون من حيث لا تدرون ارث المقاومة واللبنانية و ذكرى الشهداء! اما بعض من يفترض انهم مسؤولون… تخونون وتشوهون تاريخ مقاومتنا! ونعم للمسؤولية. لا مكان للصغار في مسيرة المقاومة اللبنانية الكبير”.

وكان رئيس جهاز التواصل والاعلام في القوات قد كتب بالامس على صفحته “فايسبوك”التالي : “راحو عا إسرائيل وحطوها بضهر غيرن، قتلو طوني فرنجية وحطوها بضهر غيرن، بيتحملو مسؤولية الدم المسيحي-المسيحي وحطوها بضهر غيرن، عملو صبرا وشاتيلا وحطوها بضهر غيرن، بيتحملو مسؤولية مباشرة عن حرب الجبل، استجدوا التمديد من حافظ الأسد ولما فشلوا تأملوا يرجعوا عا الكرسي عن طريق الاقتتال المسيحي-المسيحي، مزايدات بالشكل وتنازلات تحت الطاولة، تنظير بالفدرالية حسب الحاجة، مصلحتهم الشخصية فوق كل اعتبار، لا مبادئ ولا رؤية ولا وطنية، عندن عقدي وحدي بالحياة(…) عرفتوا مين؟”.

الا ان جبور وبنتيجة الضجة التي أثارها هذا التصريح، عاد ووضح الهدف من وراء موقفه، فنشر على صفحته سلسلة توضيحات منها: “ما دفعني إلى هذا الهجوم قول موقع الكتايب: “(…)وهذا إن دل على شيء فعلى مدى التخبط الذي تعانيه القيادة القواتية وعدم ارتياحها لتموضعها الجديد إلى جانب فريق ٨ آذار، وحساسيتها المفرطة تجاه اي نقد يطالها، وكل ذلك للتغطية على خياراتها الخاطئة. رحم الله من قال “اللي بيطلع من تيابو بيبرد”. نكتفي بهذا القدر الآن”… ايه بعد ناقص ينقال هيك كلام ونسكت… “رحم الله امرئ عرف قدر نفسه فوقف عنده”.

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