جبهات ساخنة في سورية.. الجيش السوري بعيد عنها

مع دخول اتفاق وقف اطلاق النار يومه الثامن بالاضافة لبدء الهدنة المعلن عنها في وادي بردى اليوم شهدت الجبهات السورية القتالية هدوءاً نسبيا حيث لم تسجل اي استهدافات او اشتباكات تذكر بين الجيش السوري والميليشيات المسلحة.

ففي وادي بردى بريف دمشق تم فتح طريق دير قانون أمام ورشات إصلاح مؤسسة مياه دمشق باشراف قيادة الحرس الجمهوري بالوقت الذي توجهت به لجنة المصالحة إلى نبع عين الفيجة، يذكر انه في وقت سابق من يوم امس تم الاتفاق على هدنة بدأت منذ صباح اليوم.

يبدو ان الاخبار القادمة من اماكن سيطرة المسلحين في سورية اكثر سخونة حيث ادى تفجير انتحاري في مدينة اعزاز بريف حلب الى سقوط 50 ضحية وآصابة آخرين حيث وقع التفجير قرب المحكمة المركزية وسط مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي.

وفي سياق متصل قالت تنسيقيات المسلحين ان المجموعات المسلحة التابعة لـ”الجيش الحر ” تمكنت من ضبط سيارة مفخخة جنوب بلدة الراعي في ريف حلب الشمالي الشرقي وقام خبراء المتفجرات بتفكيك عبوة في سيارة على الطريق الواصل بين قريتي الوقف وتلعار قبل انفجارها، ونقلت هذه التنسيقيات عن ناشطين اتهامهم لتنظيم داعش بتفخيخ السيارة.

ونبقى في ريف حلب حيث افادت تنسيقيات اخرى عن مقتل مسؤولين عسكريين في تنظيم داعش وهما المدعو “أبو عائشة الفرنسي” والمدعو “أبو محمد الأنصاري” إثر قصف تركي على مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

والى ريف إدلب الذي نال حصته من التفجيرات كذلك الامر حيث وقع انفجار في مدينة ارمناز في ريف ادلب الشمالي الغربي جراء انفجار عبوة ناسفة في احد المحلات ليل امس من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

اما في ريف الرقة فقد شنّ مسلحو تنظيم داعش هجوماً على “قوات سوريا الديمقراطية” في محور قرية “خنيز السلمان” في ريف الرقة الشمالي حيث دارات اشتباكات أوقعت إصابات لدى الطرفين.

وقالت مصادر عسكرية في سياق متصل ان أربعة مسلحين من “قوات سوريا الديمقراطية” لقوا مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة في منزل مفخخ في قرية “سويدية صغيرة” شمال مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي.

وقالت مواقع كردية ان “قوات سوريا الديمقراطية” قد سيطرت على قرية “الحوران ” غرب بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي بعد اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش ووقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

كما افادت مصادر ميدانية عن مقتل مدنيين إثر غارات لطائرات “التحالف الدولي” على قرية “الصبغان” غرب مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.

مصادر ميدانية اخرى اكدت مقتل 8 واصابة 13 مدنيّاً جراء القصف التركي على أحياء مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

اما المرصد المعارض فتحدث عن مقتل 11 مدنياً واصابة آخرين جراء غارات لطائرات “التحالف الدولي” على مناطق في الرقة وريفها خلال يوم أمس الجمعة.