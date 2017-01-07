لافروف وأيرولت يبحثان الأزمتين في سورية وأوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت اليوم الأزمتين في سورية وأوكرانيا.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن لافروف أعلن خلال حديثه مع أيرولت أن “اللقاء في أستانا حول سورية يجب أن يكون بمثابة تتمة لجنيف.. وأن يجمع خلف طاولة المحادثات كل من لديه القدرة على تنفيذ الالتزامات”.

وشدد لافروف على أن الجانب الروسي يعطي أهمية كبيرة للقاء المزمع عقده بين ممثلي الحكومة السورية و”المعارضة” في أستانا.

ومن المتوقع أن يجرى لقاء بين الأطراف السورية في أستانا في الـ 23 من الشهر الحالي أما لقاء جنيف فمن المخطط إجراؤه في الـ 8 من شباط القادم.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في الـ31 من الشهر الفائت بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة ويؤكد القرار الذي حمل الرقم 2336 على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

من جانب آخر بحث لافروف وأيرولت الوضع في أوكرانيا وشددا على عدم وجود أي بديل لاتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

