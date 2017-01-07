عملية نوعية للجيش السوري في ريف تدمر

قضى الجيش على العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات مكثفة له على نقاط انتشارهم وتجمعاتهم في ريف تدمر الغربي.

وذكر مصدر في حمص إن وحدة من الجيش اشتبكت فجر اليوم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في تلال التياس شمال المحطة الرابعة في منطقة التيفور شرق مدينة حمص بحوالي 90 كم.

وتنتشر في ريف حمص الشرقي مجموعات تكفيرية تتبع لتنظيم “داعش” الذي تم استثناؤه مع تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة بهما من اتفاق وقف الأعمال القتالية الساري في جميع الأراضي السورية منذ 30 الشهر الماضي.

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