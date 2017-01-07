بروجردي يجدد دعوته لرحيل كل القوات التي دخلت إلى سورية

جدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي دعوته “لرحيل كل القوات العسكرية الأجنبية التي دخلت الأراضى السورية دون موافقة وطلب من الحكومة السورية”.

وقال بروجردي في تصريح اليوم في بيروت إن “الأطراف التي ذهبت إلى سورية بطلب رسمي من الحكومة السورية كي تدافع عن وحدة هذا البلد واستقراره وأمنه سواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو روسيا أو المقاومة في حزب الله وقفت إلى جانب الشعب والحكومة والجيش السوري ودافعت عن وحدة التراب في سورية بموافقة من الحكومة الشرعية فيها”.

وأضاف بروجردي “أما الأطراف الأخرى والتي أتت عنوة وساهمت بشكل أو بآخر في زعزعة الاستقرار والوحدة والتماسك فيها.. فنحن نعتبر أن هذا الأمر في مفهوم المواثيق والقرارات الدولية مخالف للقانون الدولي ونوع من أنواع الانتهاك للسيادة السورية.. لذلك ينبغي على كل الأطراف التي لم تأت بطلب رسمي من الحكومة السورية وتدخلت في أوضاع هذا البلد أن تغادرها فورا”.

وكان بروجردي أكد أمس في مؤتمر صحفي في دمشق انه “على كل القوات التى دخلت الأراضى السورية دون تنسيق أو موافقة من جانب الحكومة السورية أن تترك هذه الأراضى فورا”.

وحول الوضع في لبنان أشار بروجردي إلى أن الموقف الدائم والثابت والراسخ لبلاده هو الوقوف إلى جانب لبنان حكومة وشعبا مؤكدا مجددا النية الراسخة الموجودة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال تسليح الجيش اللبناني وقال “إن هذا الأمر هو بتصرف الحكومة اللبنانية إن شاءت أن تفعل هذا الموضوع”.

وتقدم بروجردي بالتهنئة والتبريك إلى الشعب اللبناني والدولة اللبنانية وكل الأحزاب والنخب السياسية التي استطاعت في نهاية المطاف أن تتجاوز الشغور الرئاسي ليتم انتخاب العماد ميشال عون رئيسا وقال “نعتقد أنه في ظل هذا العهد الجديد بإمكاننا أن نعمل سوية على تمتين وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي بين إيران ولبنان في مختلف المجالات ولا سيما الإقتصادية والتجارية”.

وخلال زيارته لاضرحة شهداء المقاومة اللبنانية نوه بروجردي بفضلهم في ترسيخ الوحدة والاستقرار في ربوع لبنان وقال “إن هؤلاء الشهداء المقاومين زرعوا غرسة المقاومة والصمود في لبنان وأسسوا لروح المقاومة والبطولة على مستوى الأمتين العربية والإسلامية”.

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