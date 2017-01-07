صحيفة تركية: فصل 6000 موظف إضافي

قالت صحيفة “حريت” التركية إن السلطات فصلت أكثر من 6000 من العاملين بالشرطة والموظفين المدنيين والأكاديميين من وظائفهم بمراسيم صدرت، في 6 يناير/كانون الثاني، بموجب حالة الطوارئ.

وذكرت الصحيفة أن المراسيم الثلاثة أمرت بإقالة 2687 من عناصر الشرطة، و1699 من موظفي وزارة العدل، و838 من وزارة الصحة و649 أكاديميا و 135 موظفا في إدارة الشؤون الدينية.

وصوت البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، هذا الأسبوع، لصالح تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية، في خطوة قالت الحكومة إنها مطلوبة لمواصلة حملة التطهير، التي أعقبت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، في يوليو /تموز الماضي، والتي أطلقتها الحكومة ضد أنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، حيث تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.

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