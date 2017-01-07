ابراهيم: خريطة المنطقة لن تتغير جيوسياسياً

رأى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في حوار مع مجلة الأمن العام ان انتخاب رئيس للجمهورية “انهى وجود دولة بلا رأس وعزز الاستقرار”

ولاحظ ان “اكتمال المؤسسات الدستورية والامن شرطان متلازمان ولازمان”،

متحدثاً عن “المزيد من التطور الاداري والامني في السنة الجديدة، لا سيما في مكافحة الارهاب التكفيري والخطر الاسرائيلي”.

ولفت الى “حجم ما القى النزوح السوري علينا من اعباء امنية واجتماعية، الا ان هذا الوجود مضبوط، والامن العام تحمل الاعباء التي القيت عليه في ظل ارتفاع عدد المقيمين على الاراضي اللبنانية الى النصف في اشهر، بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والمؤسسات والبلديات”.

في الشأن الاقليمي عبر ابراهيم عن اعتقاده بأن الارهاب “بدأ بالانحسار نتيجة تفهم العالم مخاطره على مجتمعاتهم”، قائلا ان خريطة المنطقة “لن تتغير على المستوى الجيوـ سياسي، وان حدود الدول باقية كما كانت قبل ظهور الارهاب”.