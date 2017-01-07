مضيفات يكشفن أسرارا عن عالم الطيران

نشرت صحيفة التلغراف البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على بعض الأسرار الكثيرة التي تعرفها المضيفات بحكم وظيفتهن اليومية يصعب على الآخرين كشفها، وقد قدمت بعضهن خلاصة تجربتهن.

وجاء في مقال للصحيفة نشرته مؤخرا، شمل أجوبة للمضيفات عن أسئلة حول ما لا يعرفه المسافرون أثناء سفرهم بالجو، ومن أبرز ما نصحت به المضيفات الركاب هو “عدم خلع الحذاء في الطائرة أبدا، فأرضية الطائرة غير نظيفة لدرجة غير معقولة”.

كما أشارت إحدى المضيفات إلى أنه يتوجب على الركاب أن يعلموا بوجود أعضاء بشرية بالقرب من الأمتعة الخاصة بالمسافرين، تلك الأعضاء يتم نقلها إلى المستشفيات لزرعها للمرضى، فضلا عن تواجد حيوانات أليفة في نفس المنطقة.

مضيف آخر قال إن “شركات الطيران تضع الجثث بمكان الأمتعة في الطائرة، أحيانا تكون الجثة في تابوت والبعض الآخر لا”.

كما أكد أحد العاملين السابقين في الطاقم أن حمامات الطائرة يمكن فتحها في أي لحظة من قبل أفراد الطاقم، وأشار البعض إلى نوم كابتن الطائرة أثناء الرحلات لمسافات طويلة، باعتبار وجود مساعد للطيار.

هذا وقدم بعض العاملين من أفراد الطاقم المشاركين في الاستبيان الذي نشرته التلغراف بعض النصائح، “يتوجب على المسافرين انتقاء مقعد قريب من مخرج الطائرة”.

ومن أكثر النصائح المثيرة للاهتمام أنه في حال وقوع الطائرة أو إصابتها في حادث ما يطلب من الركاب وضع أيديهم على رأسهم، وتقول المضيفات إنه يجب عدم قفل الأصابع بل وضع اليد مفتوحة فوق الأخرى على الرأس، لحمايته من أي شيء باستخدام اليد الثانية.

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