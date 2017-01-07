القوات العراقية تتوغل من جديد شرقي الموصل

أعلنت القوات العراقية السبت 7 يناير/كانون الثاني تحرير مناطق جديدة شرقي مدينة الموصل من سيطرة تنظيم “داعش”.

وصرح قائد عمليات “قادمون يا نينوى” عبد الأمير يارالله في بيان بأن “قوات الرد السريع تمكنت من السيطرة على مستشفى السلام ومستشفى الشفاء وكلية الطب”، وفي بيان آخر قال إن “قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت، صباح اليوم، من تحرير حي الغفران، شمالي حي الوحدة”، ليعلن لاحقا عن تحرير حي الرفاق.

وجاء هذا التقدم عقب استئناف العمليات العسكرية الخميس الماضي للتوغل في المدينة بعد توقف لأسابيع في حملة تحرير الموصل، التي انطلقت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، بسبب اضطرار القوات لإبطاء وتيرة هجومها في سبيل حماية المدنيين.

وكان ضابط في قيادة العمليات كشف لوكالة “رويترز”، الجمعة أن وحدات الجيش تقدمت بالمدينة من الشمال للمرة الأولى منذ بدء الحملة، حيث دخلت مجمع مساكن الهضبة، دون أن يشير إلى المساحة التي سيطرت عليها القوات هناك.

واستعادت القوات العراقية حتى الآن نحو 70 بالمئة من شرق مدينة الموصل لكنها لم تعبر نهر دجلة الذي يقسمها، حتى الآن لمواجهة التنظيم الذي لا يزال يبسط السيطرة على الجانب الغربي من المدينة.

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