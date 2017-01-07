بري عرض التطورات مع وفد الخارجية الصينية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ مينغ على رأس وفد من الوزارة والسفير الصيني وانغ كيجيان، وكان حديث عن التطورات والعلاقات الثنائية.

وقال مينغ بعد اللقاء: “أزور لبنان هذا البلد الصديق، والتقيت خلال زيارتي القصيرة القيادة اللبنانية وزملائي في الخارجية اللبنانية، وقابلت قبل قليل الرئيس بري وتبادلنا وجهات النظر عن سبل تدعيم التعاون بين بلدينا في المجالات المختلفة والقضايا الدولية والاقليمية، وتوصلنا الى التوافق بشكل واسع النطاق. وهذه الزيارة هي زيارتي الثانية بعد حوالى عشرين سنة لهذا البلد الصديق، وشاهدت تطورات كبيرة. واني على ثقة بان لبنان، حكومة وشعبا، سوف يحقق مزيدا من التطور والتقدم في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل. ونحن في الصين على استعداد للمساهمة في تلك العملية”.

ومن زوار بري، رئيس بلدية جبيل زياد حواط الذي قدم له لوحتين للمدينة “تقديرا للمحبة والتقدير لدولته”، وكانت جولة أفق عن الوضع العام.

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