جريمة في الخطوط الجوية العراقية في أذربيجان

لقي شقيق مساعد السفير العراقي في أذربيجان مصرعه السبت 7 يناير/ كانون الثاني نتيجة حادث إطلاق النار في أحد مراكز رجال الأعمال في باكو.

وافادت وكالة “آبا” للأنباء نقلا عن الأجهزة الأمنية في البلاد بأن جريمة القتل قد ارتكبت في مكتب “الخطوط الجوية العراقية” في العاصمة الأذربيجانية والذي يقع في مركز الأعمال “Demirchi Tower”.

وأوضحت الوكالة أن موظف “الخطوط الجوية العراقية” آغا علي وليد أوغلو، وهو شقيق مساعد السفير العراقي، قتل جراء إصابته بطلق ناري في رأسه من بندقية من طراز”Winchester”، مشيرة إلى أنه تم توقيف المشتبه، وهو إلشان بشيروف الذي عمل سائقا في الشركة المذكورة.

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