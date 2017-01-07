طيران “التحالف الأمريكي” يرتكب مجزرة جديدة بريف الرقة

ارتكب طيران “التحالف الأمريكي” مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها 11 مدنيا في قريتي غضبان والسويدية كبيرة في ريف الرقة.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات تابعة لـ”التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شنت خلال الـ24 ساعة الماضية غارات جوية على مناطق في ريفي الرقة الشمالي والغربي أسفرت عن “استشهاد مدنيين اثنين في قرية غضبان و9 مدنيين بينهم 5 اطفال في قرية السويدية كبيرة”.

وأشارت المصادر إلى أن “حصيلة ضحايا الاعتداء على القريتين مرشحة للارتفاع بسبب إصابة أعداد كبيرة من المواطنين بجروح خطرة”.

وقتلت غارات طيران “التحالف الأمريكي” في الـ21 من كانون الأول الماضي 3 مدنيين في مدينة الطبقة وارتكب التحالف في الثامن من الشهر نفسه مجزرة راح ضحيتها 20 مدنيا نتيجة غارات عنيفة على مبان سكنية في منطقة المشيرفة بريف الرقة الغربي.

ودمر طيران “التحالف الأمريكي” في الـ29 من الشهر الماضي جسرا على أوتستراد حلب-الرقة في محيط قرية المشيرفة بريف الرقة الغربي وذلك إمعانا من التحالف باستهداف البنى التحتية في سورية تحت مزاعم الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي.

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