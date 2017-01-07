الجيش يوقع عشرات القتلى والمصابين في صفوف “داعش” في منطقة التيفور بريف حمص

قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات مكثفة على نقاط انتشارهم وتجمعاتهم في ريف تدمر الغربي.

وذكر مراسل سانا في حمص إن وحدة من الجيش اشتبكت فجر اليوم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في تلال التياس شمال المحطة الرابعة في منطقة التيفور شرق مدينة حمص بحوالي 90 كم.

وذكر المراسل أن الاشتباكات أسفرت عن تدمير دبابة وعدد من آليات الدفع الرباعي للتنظيم التكفيري وإيقاع العشرات من إرهابييه قتلى ومصابين.

وأحبطت وحدات من الجيش أمس هجوم مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” على عدة نقاط عسكرية جنوب شرق قرية شريفة في منطقة التيفور وأوقعت أغلبية أفرادها بين قتيل ومصاب بينما لاذ الباقون بالفرار تاركين أسلحتهم وذخيرتهم.

وتنتشر في ريف حمص الشرقي مجموعات تكفيرية تتبع لتنظيم “داعش” الذي تم استثناؤه مع تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة بهما من اتفاق وقف الأعمال القتالية الساري في جميع الأراضي السورية منذ 30 الشهر الماضي

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