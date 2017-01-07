برلين تنضم إلى واشنطن في جوقة اتهام موسكو بالقرصنة

رجحت الاستخبارات الألمانية وقوف روسيا وراء الهجمات الإلكترونية العنيفة التي تعرضت لها مواقع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سنة 2016.

ونقلت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونج” الألمانية عن هانس غيورغ مآسين رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية قوله في تعليق بهذا الصدد: خلصت التحليلات التي أجريناها إلى أن الهجوم على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تم بنفس الطريقة التي هوجمت بها مواقع البرلمان الألماني العام المنصرم، ما يشير بأصابع الاتهام مجددا إلى روسيا التي اكتشفنا أن مصدر الهجوم كان على أراضيها.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الغربية تناقلت أواخر العام الماضي أنباء مفادها أن مواقع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تعرضت لهجمات إلكترونية خريف عام 2016.

كما نقلت صحيفة “موند” الفرنسية عن مصدر غربي وصفته بالمطلع أن الهجوم الإلكتروني المذكور تم على أيدي الناشطين في مجموعة Fancy Bears الروسية للقرصنة الإلكترونية، والتي تؤكد جهات مختلفة ارتباطها بأجهزة الأمن الروسية، وبالهجمة الإلكترونية على مواقع الحزب الديمقراطي إبان الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة التي خلصت إلى فوز دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري على هيلاري كلينتون مرشحة الديمقراطيين.

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