9 قتلى و12 جريحا في انقلاب حافلة جنوب الجزائر

أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري، السبت 7 يناير/كانون الثاني، أن 9 أشخاص قتلوا وجرح 12 آخرون في انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية المسيلة جنوب الجزائر.

وأفاد المصدر، بأن الحادث “وقع في بلدة أولتان في الساعات الأولى من صباح السبت، عندما انقلبت حافلة لنقل المسافرين كانت متوجهة من بسكرة إلى الجزائر العاصمة”.

والقتلى هم 5 نساء و3 رجال وطفل واحد، فيما نقل الجرحى إلى مستشفى “بوسعادة” في الولاية لتلقي العلاج.

وبحسب المركز الوطني للوقاية والأمن على الطرق، فإن سنة 2016 شهدت وفاة 3718 شخصا، ما يشكل انخفاضا بنسبة 12 بالمئة، مقارنة بالعام 2015. وبذلك تكون حصيلة القتلى جراء حوادث الطرق في الجزائر قد انخفضت، للمرة الأولى منذ عدة سنوات، عن 4000 قتيل.

ويبلغ عدد السيارات في البلاد 5.5 ملايين، مقابل أربعين مليون نسمة.