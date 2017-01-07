حميميم: هناك توجه نحو تراجع عدد انتهاكات الهدنة في سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في حميميم بسوريا أنه يلاحظ وجود توجه نحو انخفاض عدد انتهاكات الهدنة في سوريا، وزيادة الثقة بين أطراف النزاع.

وقال المركز السبت 7 يناير/كانون الثاني أن اللجنة الروسية التركية لمراقبة الهدنة رصدت 10 انتهاكات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى ارتفاع عدد المراكز السكنية السورية التي انضمت للهدنة إلى 1093 بلدة ومدينة.

وتجدر الإشارة إلى استمرار المفاوضات بشأن الانضمام إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية مع القادة الميدانيين للجماعات المسلحة المعارضة في محافظات دمشق وحمص وحماة وحلب والقنيطرة.

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