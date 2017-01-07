تقدم للمعارضة في جبال القلمون

سيطرت مجموعات من ميليشيات المعارضة السورية على أجزاءٍ واسعة من الجبل الشرقي في منطقة القلمون بريف دمشق بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي، على ما أكدت مصادر سورية متقاطعة.

وسيطرت المعارضة على مواقع مهمة، منها سدي الزلف وأبو خشبة وسيس وبير الهيل.

ويطل الجبل الشرقي على الطريق الدولي دمشق-بغداد، مما يمثل أهمية إستراتيجية للمكاسب الميدانية التي حققتها المليشيات.

وقالت مصادر صحافية إن المناطق التي سيطرت عليها المعارضة تمثل أهمية إستراتيجية, وأشار إلى أن المعارك العنيفة بين الجانبين استمرت حتى اليوم السبت.

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