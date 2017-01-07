أردوغان وماي يناقشان المسألة القبرصية ومفاوضات جنيف

ناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، المسألة القبرصية، والمفاوضات في جنيف، الهادفة إلى التوصل لحل سياسي في الجزيرة المقسمة.

وقال مصدر في الرئاسة التركية إن الجانبين تبادلا، خلال اتصال هاتفي، السبت 7 يناير/كانون الثاني، وجهات النظر حول المسألة القبرصية، معربين عن أملهما في أن تسفر مفاوضات جنيف، التي ستعقد خلال الأيام المقبلة، عن حل عادل ودائم في الجزيرة المقسمة بين الأتراك واليونانيين.

من جهة أخرى، دانت ماي، بشدة، هجومي إسطنبول وإزمير الإرهابيين، وقدمت تعازيها بالضحايا، مؤكدة وقوف بلادها الدائم إلى جانب تركيا في مكافحتها للإرهاب.

وكانت الأطراف المعنية بالمسألة القبرصية اتفقت، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على عقد لقاء، الاثنين القادم 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، في جنيف، على أن يقدم كل طرف خارطة طريقه للحل بعد يومين من ذلك التاريخ، إضافة إلى عقد مؤتمر دولي، في 12 يناير/كانون الثاني، بمشاركة الدول الضامنة، تركيا وبريطانيا واليونان.

‎يذكر أن جزيرة قبرص مقسمة منذ العام 1974، عندما سيطرت القوات التركية على الثلث الشمالي من الجزيرة، ردا على انقلاب لعسكريين يونانيين هدف إلى ضم الجزيرة لليونان.

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