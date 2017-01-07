مقتل قائد لواء للعدوان وتدمير 11 آلية بكسر زحف في كهبوب

وقال المصدر ان القيادي الكبير من مسلحي العدوان والمعين من قبل الغزاة كقائد للواء الثالث حزم، عمر الصبيحي قتل في كهبوب ، فيما انكسر زحف كبير لقوى العدوان على ذباب وكهبوب جنوبي غرب تعز، متا ادى الى مقتل وإصابة العشرات منهم.

واضاف المصدر ان العدوان مني بالهزيمة رغم الزحف البري بأعداد كبيرة والإنزال البحري والغطاء الجوي المكثف.

وتابع: ان 11 آلية لقوى العدوان تم تدميرها خلال التصدي لعناصر العدوان باتجاه ذباب وكهبوب.

واوضح ان الزحف الواسع باتجاه ذباب وكهبوب جنوبي غرب تعز استمر منذ الفجر حتى كسر بفضل الله مغرب اليوم.