تكريم 100 شخصية حلبية مقاومة بالحرب على سوريا..

أقام الحرس القومي العربي بالتعاون مع جريدة العربي المصرية المقاومة حفل تكريم 100 شخصية حلبية في فندق ديديمان حلب ..

حيث بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت لأرواح الشهداء الوطن وبعدها النشيد الوطني السوري والنشيد المصري والنشيد القومي .

من جهته تحدث الاعلامي المصري مجدى البسيوني رئيس تحرير جريدة العربي في بداية الحفل عن دور مصر وسوريا الخط القومي منذ 1958 والوحدة بين البلدين ودور الجيش المصري والسوري في تنامي الخط والتيار العربي ومخطط الدول التي حاولت ابعاد هذا التيار عبر مجرى التاريخ ولغاية ويومنا هذا .

وأكد البسيوني ان اول شهيد مصري في حلب كان من الحرس القومي في بداية الحرب على سوريا ولا يقل اهمية على الشهيد البطل سليمان الحلبي المواطن السوري الذي قتل القائد كلبير في القاهرة عبر التاريخ .

وشدد البسيوني على انه زار سوريا من القنيطرة الى حلب وعاش مع المواطنيين الذي قدموا وضحوا من اجل الوطن في كل شبر من سوريا .

ونقل البسيوني تحيات الشعب المصري الشقيق الذي يقف دائما ً بجانب الشعب السوري في حربه ضد الارهاب وان الايام القادمة سوف تحمل علاقات وتقارب كبير بين البلدين في كل المجالات .

وحيي البسيوني الجيش العربي السوري والجيش المصري وكل المقاومين الذين وقفوا مع سوريا في الحرب وقاتلوا الارهاب وان حلب غيرت مسيرة الحرب وختم كلامه بأن البوصلة الحقيقية ستبقى القدس مهما فعلوا ومهما حاولوا عبر كل مخططاتهم .

وقد اختتم الحفل بتوزيع شهادات التكريم على المكرميين وسط اغاني قومية وعربية مقاومة والنشيد العربي السوري .

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