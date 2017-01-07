تمرد جنود في أبيدجان بسبب رواتبهم

سيطر جنود غاضبون يطالبون بزيادة رواتبهم إضافة الى حوافز مالية على مدينة بواكي “ثاني أكبر مدن ساحل العاج” في انتفاضة امتدت إلى مدينتين أخريين على الأقل.

وقال جندي وأحد السكان إن إطلاقا للنار اندلع في قاعدة للجيش في أبيدجان العاصمة التجارية لساحل العاج اليوم، فيما يبدو أنه امتداد لتمرد جنود يطالبون بزيادة في المرتبات والمكافآت.

وكانت بواكي مقرا لتمرد سيطر على النصف الشمالي من ساحل العاج من عام 2002 إلى أن أعيد توحيد البلاد في 2011 بعد حرب أهلية.

ويبدو أن أغلب المشاركين في العصيان متمردون سابقون تم دمجهم في الجيش

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