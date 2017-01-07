بالصور: حي سعدالله الجابري يعود لقيد الحياة

7 يناير, 2017 - 10:23 مساءً المصدر: الحدث نيوز - رصد
بالصور: حي سعدالله الجابري يعود لقيد الحياة

هكذا هي حلب تنفض الغبار الاسود عن احيائها:

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المصدر: الحدث نيوز - رصد
7 يناير, 2017

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