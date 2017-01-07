عباس: التاريخ سيكتب أن سورية وروسيا انقذوا المنطقة

أكدت الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب خلال لقائها اليوم وفداً برلمانياً روسياً برئاسة عضو مجلس الدوما الروسي “نيكولاي انتوشكين” أهمية العمل على تطوير وتعزيز علاقات الصداقة البرلمانية بين سورية وروسيا الاتحادية.

وأعربت الدكتورة عباس للوفد عن تقدير سورية لـ “الجهود الإنسانية الكبيرة التي يقوم بها مجلس الدوما والمنظمة الاجتماعية الروسية والمجتمع الأهلي الروسي لمساعدة الشعب السوري في الأزمة التي يمر بها منذ ست سنوات”.

ولفتت عباس إلى “مواقف القيادة الروسية التي كان لها الدور البارز إلى جانب سورية في محاربة الإرهاب الذي تتعرض له وتمكنوا معاً من كسر شوكة الشر والإرهاب” وقالت: “إن التاريخ سيكتب أن سورية وروسيا عملتا معاً على حماية شعوب المنطقة وساهمتا في رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.

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