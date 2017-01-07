منذ سنتين مرت العاصفة “زينة” فهل تعود!؟

في مثل هذه الايام منذ سنتين مرت العاصفة الثلجية زينة من هنا وهكذا كانت دمشق بعد العاصفة الثلجية الاشهر زينة..

اما بالنسبة لهذه السنة فالتوقعات ليوم غد وما بعده يظهر في بداية مساء اليوم مقدمة لمنخفض جوي بالتأثير على المنطقة الساحلية وبدأت الأمطار بالهطول على تلك المناطق.

حيث يتوقع ان يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم غد على دمشق وتنشط بشكل كبير سرعة الرياح .. ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ولو ضعيفة لزخات مطر خفيفة على فترات .. ويتوقع ان تسجل الحرارة غداً 10 درجات مئوية.

بعد غد الاثنين ومع ساعات الصباح .. تعبر البلاد جبهة هوائية باردة حيث يتوقع ان تزداد فرص الامطار على دمشق مع حلول الصباح وخلال ساعات الظهر تنتظم الامطار على دمشق, وتكون غزيرة على فترات مع هبوب رياح قوية.. وخلال ساعات بعد الظهر والمساء تشهد كل الجبال القريبة من دمشق تساقطاً للثلوج والفرصة ان شاء الله واردة لأن تمتد هذه الثلوج الى دمشق.

مع ساعات ليل الاثنين وصباح الثلاثاء تضعف الفعالية الجوية على دمشق وسط اجواء شديدة البرودة… حيث يتوقع ان تسجل الحرارة 7 درجات فقط نهار الاثنين .. تنخفض الى صفر ليلاً..

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