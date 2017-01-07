ترامب: العلاقات الجيدة مع روسيا أمر جيد والحمقى والأغبياء فقط يسعون لتدهور العلاقات معها

7 يناير, 2017 - 11:05 مساءً
7 يناير, 2017
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