الخرطوم وجوبا توقعان مذكرة تفاهم تسمح بإيصال مساعدات انسانية لعشرات آلاف النازحين

7 يناير, 2017 - 11:33 مساءً
7 يناير, 2017
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