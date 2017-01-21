عناوين و اسرار الصحف ليوم السبت 21-01-2017

النهار

دونالد ترامب الرئيس الـ45 لـ”أميركا أولاً ”

إجراءات الـ60 إلى مرمى الحكومة – الانتفاضة البقاعية تصاعدت عبثا!

الأخبار

فضيحة التعيينات: مدير «أوجيرو» بلا سجلّ عدليّ «نظيف»!

برّي لخاطفي ريشا: الحساب عسير

الفاشية الجديدة في البيت الأبيض

الجمهورية

مراوحة إنتخابية… وإستنفار رسمي لمواجهة قطّاع الطرق في البقاع

ترامب يؤدِّي اليمين رئيساً للولايات المتحدة: «أميركا أوّلاً»… وهزيمة «الإرهاب الإسلامي»

البناء

ترامب يفتتح عهده باستبدال حكم العالم من واشنطن بحكومة أميركية

تركيا تبدأ تموضعها الجديد بين النفي والتأكيد… و«الأسد ضرورة»

فريقا الستين والنسبية لمنازلة مفتوحة بلا غالب ومغلوب… حتى التسوية

اللواء

إنتخابات 2017 بين هيبة العهد وهواجس جنبلاط: الستين معدَّلاً

«أميركا أولاً» تدخل عهد ترامب: صدامات ودعوات للمقاومة

الديار

ديبلوماسي أميركي: الامن والنفط بوابة ترامب الى لبنان … لا تغطية لأي عدوان

المستقبل

القوات شريك العهد … خطوة في اتجاه تصفير المشاكل

عون: لبنان ملتزم تطبيق القرارات الدولية ولا سيما الـ 1701

ترامب رئيساً: كل شيء سيتغير .. تعهد بمحو الإرهاب.. وينوي إقامة دفاع صاروخي «ضد إيران وكوريا الشمالية»

اسرار النهار

الحزب أم الدولة؟

نشطت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أحد الحزبيّين الذي يتولّى التفاوض لاطلاق مخطوف واعتبرت في الأمر دليلاً إلى ضعف الدولة.

حوار للإنتخابات

عاد الحديث عن إحياء طاولة الحوار برئاسة الرئيس ميشال عون للاتفاق فقط على قانون للانتخاب.

رفع الحظر

3 وزراء سعوديّين ووزير كويتي يزورون لبنان الأسبوع المقبل في مؤشّر إلى رفع الحظر عملياً.

تعاون وزاري

للمرّة الأولى يدعو وزير سلفه إلى ترؤس لجنة عمل في الوزارة لمتابعة مشروع كان الثاني أعدّه.

أسرار الجمهورية

يُجري حزب بارز مناقلات في صفوفه بعيداً من الأضواء، خصوصاً في بعض المراكز الحساسة، كما أجرى بعض الإعفاءات لكادرات مهمة لم يكن دورها محصوراً في لبنان.

أبلغ سفراء دول مهمة المراجع المعنية بأن استمرار المساعدات الدولية هو رهن بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها.

لفتَ مرجع كبير مرجعاً آخر الى وجوب إلتزام حدود الصلاحيات المعطاة له فلا يُشخصِنها.

اسرار البناء

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إنّ حلف الناتو سيكون أول المتأثرين بوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فسوف يركز الرئيس الأميركي على إعادة بناء قوات أميركية فاعلة معتمداً على قواعد داخل الحدود الأميركية ومتجهاً لتخفيض الاستثمارات الهائلة التي تنقفها واشنطن عبر الناتو لنشر وحداتها في دول الناتو داخل أوروبا وخارجها معتمداً سياسة تدفيع الراغبين بنشر قوات أميركية في بلادهم فاتورة هذا الانتشار.

خفايا

قال نائب بارز أمام زواره أمس إنّ ورشة العمل التشريعي التي انطلقت في المجلس النيابي خلال الأسبوع المنصرم، والتي يتوقع أن تستمرّ في الأشهر القليلة المتبقية من عمر هذا المجلس حتى العشرين من شهر حزيران المقبل، تجعله وزملاءه يستحقون رواتبهم من الآن وصاعداً، بعدما كان استمرارهم في تقاضي هذه الرواتب خلال فترة تعطيل العمل التشريعي يسبّب لهم الإحراج… أحياناً!