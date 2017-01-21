ترامب يوقع أول مرسوم تنفيذي!

وقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب فور دخوله البيت الأبيض مرسوما تنفيذيا ضد قانون التأمين الصحي المعروف باسم “أوباما كير” الذي وعد خلال حملته الانتخابية بإلغائه.

وأوضح الأمين العام للبيت الأبيض راينس بريبوس الجمعة 20 يناير/كانون الثاني أن الأمر يتعلق بمرسوم يهدف إلى “التقليل من الثقل” المالي لهذا القانون قبل إلغائه.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت الخميس 12 يناير/كانون الثاني، لصالح قرار البدء في إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي أقره باراك أوباما سابقا.

يشار إلى أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد أكد أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية ضرورة إلغاء الإجراءات التي أقرها أوباما في مجال الصحة، مشيرا إلى عدم جدواها وتكاليفها الباهظة على المواطنين.

وقد تم إقرار قانون الصحة (Obamacare) عام 2010، ويمنع هذا القانون شركات التأمين من زيادة اشتراك التأمين بسبب مشاكل صحية سابقة أو اعتمادا على الجنس، أو رفض تأمين مريض مكلف جدا، أو وضع سقف لمبلغ الدفعات السنوية.

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