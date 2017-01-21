أول تصريح لوزير الدفاع الأمريكي الجديد

وعد وزير الدفاع الأمريكي الجديد، جيمس ماتيس، اليوم السبت، العمل من أجل تعزيز التحالفات العسكرية مع شركاء واشنطن.

وقال ماتيس في رسالة لموظفي البنتاغون، نشرتها الخدمة الصحافية للوزارة: “سيتم توجيه كل أعمالنا من أجل تأكد جاهزية قواتنا المسلحة الآن وفي المستقبل، نحن ندرك أهمية أنه لا يمكن لدولة أن تكون آمنة دون أصدقاء، نحن إلى جانب وزارة الخارجية، سنعمل على تعزيز تحالفاتنا”.

ووعد وزير الدفاع الأمريكي الجديد، باستخدام كل سنت من الميزانية بفعالية.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق، اليوم، على تعيين أول عضو في إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد موافقته بأغلبية ساحقة على تولي الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس إدارة وزارة الدفاع.

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