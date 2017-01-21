جن جنون النصرة في ريف إدلب

تصاعدت حدة الخلاف بين النصرة والأحرار بريف إدلب حيث هاجمت جبهة النصرة يوم أمس، حواجز ومقرات حركة “أحرار الشام” في قريتي إبلي والبارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وقال ناشط إعلامي إن “اشتباكات متقطعة جرت بين النصرة وأحرار الشام، أسفرت وخلال أقل من ساعتين عن سيطرة الأولى على أغلب الحواجز الأمنية والعسكرية بينها حاجز مدخل المدينة لأحرار الشام في تلك المنطقة”.

في غضون ذلك “أعلن لواء صقور الجبل التابع للمعارضة، عن اختطاف القيادي خالد العادل، بريف إدلب وأصدرت قيادة اللواء بياناً حمّلت فيه جبهة النصرة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يلحق بالقيادي المختطف”.

وجاءت هذه الأحداث بعد يومين من هجوم فتح الشام على حواجز ومقرات حركة أحرار الشام في منطقة خربة الجوز وقد سيطرت الجبهة على معبر الخربة واعتقلت عدداً من عناصر أحرار الشام.

مصادر مطلعة قالت أن سبب هجوم النصرة وجنونها من أحرار الشام جاء على خلفية اغتيال عدد من قيادييها بغارات جوية اتهمت فيها الأحرار بصلتهم المباشرة بتلك العمليات.

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