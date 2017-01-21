بالفيديو: بيل كلينتون يغازل زوجة ترامب وهيلاري تقول: استحي!

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر نظرات غريبة يرمقها بيل كلينتون لأحد الحاضرين في حفل تنصيب دونالد ترامب كرئيس لأميركا.

وفيما بعد وبصورة ملتقطة تبين أن نظرات الإعجاب الغريبة كانت من نصيب زوجة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب لتكتشف هيلاري الأمر وتنظر بجدية إلى زوجها كلينتون الذي لم يعرها أي اهتمام يذكر، فيما بقي يحدق إلى السيدة ترامب.

وكأن لسان حال الزوجة كلينتون يقول من خلال نظراتها: “تكفيني هزيمتي لتأتي وتغازل زوجة غريمي”

يذكر أن بيل كلينتون من الرؤساء الذين طالتهم الفضائح الجنسية، فما تزال قصة غرامه للموظفة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي تطارده بعد أن كلفته فضيحة مدوية لم ينساها الأميركيون لهذه اللحظة.

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