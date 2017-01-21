جيش خالد يهجم على مسلحي درعا.. والنتيجة؟

قُتل مايقارب 10 من الميليشيات المسلحة وأصيب أكثر من 20 آخرين، جراء هجوم مسلح شنه مقاتلو جيش خالد بن الوليد التابع لتنظيم داعش وذلك على حاجز بلدة تسيل بريف درعا.

وقال نشطاء، إن “عدداً من مقاتلي جيش خالد تمكنوا من التسلل لاحد المواقع القريبة من حاجز تسيل، حيث نصبوا كمين للمسلحين، الأمر الذي أسفر عن مقتل 10 عناصر من المعارضة المسلحة واصابة أكثر من 20 عنصر بجروح متفاوتة نقلوا بعدها للمشافي الميدانية القريبة من المنطقة، لتدور على أثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة”.

واضاف النشطاء، إن بين الجرحى نائب قائد فلوجة حوران رائد الراضي، الذي أصيب بالاشتباكات.

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