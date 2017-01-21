درع الفرات يأمر المسلحين الانسحاب من جرابلس !

أخلى مايسمى لواء السلطان مراد، جميع مقراته العسكرية المتواجدة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وقال القيادي في اللواء المدعو أحمد عثمان عبر صفحته في تويتر أخلينا جميع المقرات وسحبنا جميع الحواجز من داخل جرابلس استجابة لطلب من قيادة غرفة عمليات درع الفرات.

وأضاف عثمان أن “بعض الفصائل أخلت مقراتها منذ نحو شهر لتسليم المدينة إلى إدارة محلية يديرها مايسمى الحكومة السورية المؤقتة”، مشيراً إلى أن “أغلب المدن التي أصبحت تحت سيطرة درع الفرات سيتم تسليمها إلى إدارات محلية مدنية”.

ويأتي هذا الإنسحاب عقب إعلان الحكومة التركية لتوقف العمليات العسكرية بالقرب من مدينة الباب السورية.

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