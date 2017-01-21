بالأسماء: الكشف عن وفود المعارضة إلى أستانا

تم الكشف عن أسماء وفد المعارضة إلى استانا، برئاسة رئيس الجناح السياسي لجيش الإسلام “محمد علوش”، وبمشاركة العديد من الفصائل ابرزها، الجبهة الشامية، وحركة نور الدين الزنكي.

حيث سيشارك المسلحون الآتي ذكرهم كممثلين عن ميليشياتهم المسلحة:

1- محمد علوش (جيش الفتح / رئيس الوفد )

2- ياسر عبد الرحمن ( غرفة عمليات فتح حلب / فيلق الشام )

3- سعيد نقرش (لواء شهداء الاسلام / داريا سابقا )

4- حسام ياسين ( جبهة الشامية )

5- مصطفى برو ( تجمع فاستقيم )

6- يامن تلجو ( جيش الاسلام)

7- منذر سيراس ( فيلق الشام)

8- احمد عثمان ( لواء السلطان مراد)

بينما سيشارك العديد من المستشارون السياسيون / القانونيون / التقنيون وهم: 1- عبد الحكيم البشار

2- نذير الحكيم

3- ناصر الحريري

4- اسامة ابو زيد

5- يحيى العريضي

6- هشام مروى

7- محمد صبرا

8- خالد شهاب الدين

9- عمار طباب

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