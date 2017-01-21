مفاوضات أستانا ستستمر مدة يومين

أعلنت سفارة إيران في كازاخستان أن المفاوضات بشأن التسوية السورية في أستانا ستجري بمراقبة من روسيا وتركيا وإيران خلال يومي 23 و 24 يناير/ كانون الثاني.

وقال مصدر في السفارة السبت 21 يناير/كانون الثاني إن “أهداف جدول أعمال المفاوضات تتضمن تعزيز وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب بشكل فعال وعقد الحوار السوري المشترك بين حكومة دمشق والمعارضة السورية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية”.

وأكد المصدر أنه قبيل بدء المفاوضات ستعقد مشاورات مع الوفدين الروسي والتركي. ونوه بأن الوفد الإيراني برئاسة حسين أنصاري وصل إلى عاصمة كازاخستان للمشاركة في المفاوضات.

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