“سوريا الديمقراطية” تحسم موقفها من نتائج مفاوضات أستانا

أعلنت القيادة العامة لميليشيات “سوريا الديمقراطية” أنها لن تلتزم بما سيصدر من قرارات عن مباحثات الأستانة المقررة في 23 من الشهر الجاري.

وبررت “سوريا الديمقراطية” هذا الإعلان في بيان لها اليوم السبت قالت فيه: “نحن مكونات قوات سوريا الديمقراطية نرى أن عدم دعوتنا ومشاركتنا كطرف على طاولة المفاوضات هو انتهاك بحقنا وبتضحياتنا ومن هذا المنطلق فإننا لن نكون ملتزمين بمقررات اجتماعات لم نشارك بها أو ندعى إليها”. مستبقة ذلك بما أسمته “التضحيات الجسام” في محاربة تنظيم “الدولة”.

وترفض تركيا وهي أحد المساهمين والضامنين في مؤتمر الأستانا، مشاركة ميليشيات “سوريا الديمقراطية” في مفاوضات الأستانة، انطلاقا من تصنيفها لحزب الاتحاد الديمقراطي وهو مكون أساسي لميليشيات “سوريا الديمقراطية” كتشكيل إرهابي يتبع لحزب العمال الكردستاني والمصنف تركيا ودوليا على أنه أيضا منظمة إرهابية، سبق وتبنى العديد من التفجيرات في تركيا، كما أنه يدعو لتشكيل كيان كردي في جنوب تركيا وشمال سوريا.

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