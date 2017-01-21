بالفيديو: رسالة من خطوط المواجهة في دير الزور إلى الشعب السوري

نشرت صفحة الإعلام الحربي على فيس بوك مقطع فيديو يظهر عدداً من رجال الجيش السوري الذين يشاركون في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة دير الزور.

وتضمن الفيديو رسالة من خطوط المواجهة في دير الزور بلسان الجيش السوري، حيث قال أحد رجالات الجيش السوري: نحن كتيبة الدفاع الجوي في الجيش السوري انتقلنا من مرحلة سمائنا لنا حرام على غيرنا لمرحلة الدفاع عن أرضنا والتشبث بها والتصدي لكل مخلوق يعتدي عليها.

وتابع: لقد قاومنا، صبرنا، صمدنا، ومازلنا قادرين على الصبر والصمود، سنتصدى لكل مفخخاتهم ببنادقنا وقنابلنا وبأبطالنا الشجعان.

وختم حديثه: لقد تحملنا العطش والجوع وكل ظروف الحياة الصعبة وهمنا واحد يتمثل في تحرير الأرض والثبات حتى النهاية.

https://youtu.be/CWtyhvgprRw

يذكر أن قائد عمليات دير الزور العميد عصام زهر الدين كان قد وجه رسالة للشعب السوري تضمن وعداً بالنصر على داعش في مدينة دير الزور قبل عدة أيام.

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