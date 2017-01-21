اتفاق بين “أحرار الشام” وجبهة النصرة على فض النزاع

نقلت تنسيقيات المسلحين عن “مصادر ميدانية” أن “حركة أحرار الشام” ومسلحي تنظيم “جند الأقصى” المنضم إلى جبهة النصرة قبل عدة أشهر، توصلا لاتفاق إلى حل لفض النزاع بينهما بعد اشتباكات عنيفة يوم الأمس بين الطرفين في جبل الزاوية وبلدة قميناس.

وبحسب “المصادر” فإن الاتفاق بين الطرفين أفضى لوقف فوري لإطلاق النار، وتسلم كافة الأسرى من كلا الطرفين لجبهة النصرة، وانسحاب “جند الأقصى” من بلدات إبلين وقميناس، وتسليم كافة المعدات والأسلحة لأصحابها من كلا الطرفين.

كما تضمن الاتفاق تشكيل لجنة قضائية لبحث في ملف الأسرى القديم.

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