هذه الهدايا التي تمنّتها “نجوى كرم” لـ “فارس كرم” في عيده!

توجّهت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم هذا الصباح، عبر حسابها الرسمي في تويتر، بمعايدة للفنان فارس كرم بمناسبة عيد ميلاده، قالت فيها: “إن شاء الله 2017 بتكون محضّرتلك أحلى الهدايا: حب وفرح وصحة وسلام، ينعاد عليك”.

في حين أعاد الفنان فارس كرم نشر تغريدتها، وردّ قائلاً: “يخليلك عيلتك ومحبينك، أنتِ يا أغلى الناس على قلبي وعلى قلب أهلي”.

تجدر الإشارة أن محبّي شمس الأغنية بإنتظار هديّتها لهم في عيد الحب، حيث غصّت مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان أغنيتها “حبيبي مين”، التي قررت طرحها وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، في نهاية الشهر الجاري مع المخرج فادي حداد.

المصدر-الحدث نيوز

الكاتب-نجوى نيوز

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