مصادرة فروج مجمدة وأدوية مهربة منتهيا الصلاحية بحلب

تم اليوم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من مادة الفروج المجمد المهربة بالاضافة الى أدوية متنوعة متعددة المصادر المهربة ومنها أدوية منتهية الصلاحية .

وبين السيد المحافظ انه من خلال التشدد في مراقبة الاسواق وملاحقة المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطن والتعاون مع المواطنين توفرت معلومات عن محاولة بعض ضعاف النفوس ادخال كميات كبيرة من الفروج المجمد المهرب وأدوية منتهية الصلاحية .

حيث تم تكليف مديرية التجارة وحماية المستهلك وإحدى الجهات المختصة بمتابعة هذه المعلومات وتوزيع الدوريات على الطرق حيث تم ضبط ٤ سيارات محملة بحوالي ٦ أطنان من الفروج المجمد والمهرب وسيارة بضمنها كميات كبيرة من الأدوية متعددة المنشأ واغلبها منتهي الصلاحية وذلك على طريق جبرين قرب معمل الجرارات ، وقد القي القبض على ٧ أشخاص كانوا ضمن السيارات المضبوطة وجرى تنظيم الضبط اللازم ومصادرة هذه المواد وما تزال التحقيقات مستمرة وختم السيد المحافظ بأن المحافظة مستمرة في جهودها الرامية لمكافحة هذه الظواهر السلبية ومنع ادخال هذه المواد المهربة ومجهولة المصدر والصلاحية لما تشكله على صحة وسلامة المواطنين وخصوصا الأدوية والأغذية المختلفة .

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