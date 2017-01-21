الجيش السوري يستعيد السيطرة على تلة التياس في منطقة التيفور

استعادت وحدات الجيش والقوات المسلحة اليوم السيطرة على تلة التياس الاستراتيجية في منطقة التيفور بريف حمص الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيها.

وذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية سيطرت ظهر اليوم على تلة التياس شمال شرق المحطة الرابعة في منطقة التيفور بعد معارك عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش”.

ولفت المراسل إلى مقتل وإصابة العديد من إرهابيي “داعش” خلال المعارك وتدمير عدد كبير من آلياتهم وعتادهم في حين فر العشرات منهم باتجاه عمق البادية.

وكانت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة استعادت أمس السيطرة على “مفرق القريتين” الاستراتيجي وبئر المر جنوب شرق مطار التيفور ب 13 كم وكبدت تنظيم “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

إلى ذلك دمرت وحدة من الجيش اليوم عربة لتنظيم جبهة النصرة وأوقعت عددا من القتلى بين صفوف ارهابييه خلال الحرب المتواصلة على الارهاب التكفيرى بريف حمص الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن وحدة من الجيش قصفت بسلاح المدفعية تجمعا لتنظيم جبهة النصرة فى منطقة حوش حجو شمال مدينة حمص بنحو 25 كم ما أدى الى مقتل 5 ارهابيين وتدمير عربة دفع رباعي مزودة برشاش عيار 5ر14 مم.

ولفت المراسل الى أن من بين الارهابيين القتلى عبد الباسط صويص وعبد الكافى الرسو.

وتنتشر فى ريف حمص الشمالي مجموعات تكفيرية يتبع أغلبيتها لتنظيم جبهة النصرة تحاصر المدنيين فى المنطقة وتستهدف بالقذائف الصاروخية الاحياء السكنية فى مدينة حمص.

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