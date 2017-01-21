دول الخليج تهنئ ترامب وتتطلع إلى تعزيز العلاقات

بعد تهنئة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، هنأ قادة البحرين وقطر والإمارات، دونالد ترامب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة رسمياً.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعث ببرقية تهنئة أعرب فيها عن تمنياته لترامب بالتوفيق في مهامه، ولعلاقات الصداقة بين البلدين المزيد من التطور والنماء، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعث ببرقية تهنئة إلى ترامب، أعرب فيها عن تطلعه إلى العمل معه؛ “من أجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، وتطوير سبل التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

كذلك، بعث رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ببرقية عبّر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تولي ترامب مهامه الرئاسية.

وتمنى آل نهيان لترامب “التوفيق والنجاح ولعلاقات البلدين مزيداً من التطور والنماء في مختلف المجالات لكل ما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الصديقين”.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أول زعيم عربي يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك سلمان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الجمعة، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس ترامب، مشيداً في هذه المناسبة بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين.

وأدى دونالد ترامب، مساء الجمعة، اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، في حفل أقيم بالعاصمة واشنطن؛ ليصبح بذلك الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وقال ترامب في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية، إنه سيسعى “لتحقيق الصداقة والنية الحسنة مع دول العالم”.

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