اجتماع القاهرة يتمسك باتفاق الصخيرات حول ليبيا

اختتم في القاهرة السبت 21 يناير/كانون الثاني الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، حيث استعرض آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

ودعا إلى الحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها.

وشارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومبعوثه الخاص إلى ليبيا صلاح الجمالي، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، وكذلك ممثل الاتحاد الإفريقي في ليبيا جاكايا كيكويتي.

وتضم مجموعة دول جوار ليبيا مصر وليبيا والجزائر وتونس وتشاد والنيجر، علما أن آخر اجتماع لها عقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

هذا واتفق المجتمعون على عقد الاجتماع القادم في الجزائر.

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