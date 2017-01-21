شاهد كيف يعلم “داعش” الأطفال الفن في الموصل؟

نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، صورًا لرسومات حصلت عليها مراسلتها من مصدر أمني عراقي، بعدما وجدتها القوات العراقية مبعثرة بمقر لـ”داعش”، محفور تحت أرض منزل لعائلة مسيحية، في قضاء الحمدانية جنوب شرقي الموصل، مركز نينوى.

وترك هؤلاء الأطفال، الذين جندهم تنظيم “داعش” ضمن ما يُسمى بـ”ديوان الجند” و”أشبال الخلافة”، رسوماتهم على دفاتر مخصصة للخط والأرقام، في نفق عثرت عليه القوات العراقية، حديثًا، في نينوى شمالي بغداد.

وكان النفق مخصصا من قبل تنظيم “داعش” لتعليم الأطفال على “الشريعة الإسلامية”، والقتال ومنها الرماية بالأسلحة (المسدسات والرشاشات)، والرسم الذي يمجد ويدون بطولات بحبر على ورق يرضي خيال خلافته المزعومة القائمة على القتل والخراب.

وحرم الأطفال في نينوى التي تشهد عمليات عسكرية واسعة لتحريرها، من التعليم والذهاب إلى المدارس، ولزموا بيوتهم لأكثر من عامين بسبب المنهج الذي غيره تنظيم “داعش”، وبث آخر مشبع بالعنف والتطرف على أقراص مدمجة، منذ استيلائه على المحافظة ومركزها الموصل في منتصف عام 2014.