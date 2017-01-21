إحباط تهريب هيروين داخل أحشاء مسافر في السعودية

أحبطت مديرية الجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض السبت 21 يناير/كانون الثاني محاولة تهريب كيلوغرام من مادة “الهيروين” المخدرة كانت مخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين.

وأوضح مدير عام جمرك المطار سلطان الفهيد، أنه “عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي، وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء”.

وأضاف، “بالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عثر بداخل أحشاء الراكب على 110 كبسولات تحتوي جميعها على مادة الهيروين المخدرة، وجرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.

وأشار الفهيد إلى أن محاولة التهريب عبر الأحشاء تعد من الطرق المعروفة التي يلجأ إليها المهربون لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات.

وأكد المسؤول السعودي أن جمارك المملكة هيأت ومنذ فترة طويلة جميع السبل التقنية، بالإضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية، وذلك لكشف وضبط أي محاولة تهريب بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق.

وبحسب المادة 37 من نظام المخدرات في السعودية، فإن عقوبة تهريب المخدرات هي القتل تعزيرا “الإعدام”، أما المروج لأول مرة فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى 15 سنة، طبقا لنص المادة 38 من نظام المخدرات، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل.

ويعاقب المتعاطي بالحبس من 6 شهور إلى سنتين، طبقا لنص المادة 41 من نظام المخدرات، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبيا.

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