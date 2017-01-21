أنور الخليل: لنبدأ بتطبيق البنود الإصلاحية لاتفاق الطائف

كرم النائب انور الخليل، الأمين العام للجنة الوطنية الإسلامية- المسيحية للحوار الدكتور محمد السماك، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وميلاد السيد المسيح وبدء العام الجديد، في احتفال اقيم في دارته في حاصبيا.

وألقى الخليل كلمة دعا فيها إلى “الحوار الإيجابي الذي يفضي الى قناعات مشتركة وإلى نتائج عملية تقودنا إلى الحلول المنشودة لأزمتنا، وتوحد رؤيانا الوطنية، وتحصن وطننا ومؤسساتنا الدستورية، وتشكل مدخلا لكل تطوير دستوري واصلاحي من شأنه تعزيز قيم المواطنة في دولة القنانون والمؤسسات، ولنبدأ أولا بتطبيق جميع البنود الإصلاحية التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بإتفاق الطائف”.

ثم ألقى السماك كلمة استهلها بالحديث عن معاني تلاقي عيدي المولد النبوي الشريف والميلاد المجيد، معتبرا ان “ما يشهده عالمنا من مآس وفتن وتقتيل وتشريد وتدمير وانتهاك للمقدسات، هو عصيان لعهد الله ورسوله، والدين الإسلامي هو دين المحبة والتسامح”، مؤكدا على الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين”.

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