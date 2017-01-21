لاريجاني: يجب ان تحتوي كل المراكز التجارية على أنظمة للأمان

ولدى تفقده موقع حادث انهيار برج بلاسكو بطهران، اليوم، قال علي لاريجاني: خلال مناقشة قانون الخطة التنمية السادسة، أدرجنا فقرة بأن على جميع المراكز التجارية ان تحتوي على أنظمة للأمان.

وأضاف أنه قد تم تخصيص موارد في الخطة التنموية الخمسية وسيتم حل هذا الموضوع بسرعة أكبر.

وصرح: بعد حل هذه القضايا المستعجلة التي يتركز عليها كل الاهتمام، سنتابع سائر المواضيع مع الحكومة.

يذكر أن حريقا ضخما اندلع في مبنى “بلاسكو” التجاري الذي يقع وسط العاصمة طهران، صباح الخميس الماضي، ما ادى الى انهياره بعد 3 ساعات من الحريق.

وفيما تتواصل جهود الاغاثة فقد تم انتشال جثامين 4 ضحايا من تحت الانقاض، ومع وفاة اطفائي في المستشفى، فقد بلغ عدد ضحايا الحادث 5 وفيات.