السلطات الفرنسية تحتجز مواطنا بعد عودته من القتال في سوريا

احتجزت السلطات الفرنسية مسلحاً فرنسياً أوقفته الأجهزة التركية مؤخراً لدى عودته من سوريا بعد أن انضم إلى جماعات مسلحة هناك، ووجهت له جملة من الاتهامات أبرزها “الانتماء لمنظمة إرهابية”.
ونقلت وسائل إعلام محلية فرنسية، مساء اليوم السبت، عن مصادر أمنية، قولها إن “الجهادي العائد من سوريا كيفين غيافارش، والذي كانت السلطات التركية قد اعتقلته على أراضيها في السادس من شهر حزيران/يونيو الماضي، حيث كان يحاول العودة لفرنسا بعد أن ندم لذهابه لسوريا، وصل ليل أمس الجمعة إلى فرنسا بعد أن رحّلته السلطات التركية.
وأشارت إلى أن غيافارش، الذي كان ذهب لسوريا عام 2012، صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية بتهمة انتمائه لـ”جبهة النصرة” الإرهابية التي باتت تعرف اليوم باسم جبهة “فتح الشام”.