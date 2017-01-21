ميركل: سنعمل على تقارب المواقف مع واشنطن في عهد ترامب

تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل العمل على تقارب المواقف بين بلادها والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب عسكريا وتجاريا.

وحثت ميركل السبت 21 يناير/كانون الثاني، خلال اجتماع لحزبها “المسيحي الديمقراطي” في مدينة شونتال، على التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة باحترام وعلى أساس القيم المشتركة.

وقالت إن “العلاقة على جانبي الأطلسي لن تكون خلال السنوات القادمة أقل أهمية مما كانت عليه سابقا”، مشيرة إلى أن ترامب أوضح قناعاته مجددا وبصورة واضحة خلال خطاب التنصيب.

وأكدت المستشارة الألمانية أن تبادل وجهات النظر باحترام هو أفضل الطرق للتوصل إلى حلول توافقية عند اختلاف الآراء، واعدة بأن تعمل برلين على الإسهام بدور في هذا الخصوص من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في العام الحالي.

وجاءت تصريحات ميركل هذه غداة تأدية ترامب، اليمين الدستورية ليكون الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

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